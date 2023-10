ROCCARAINOLA (NA). Donazione degli organi, organizzati incontri per sensibilizzare la popolazione. Ecco le date

Il mese di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione. Per tale occasione il Comune di Roccarainola e la sua Pro Loco si sono interessate di organizzare una serie di incontri per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione degli organi e anche per far conoscere la diretta esperienza di persone che sono state operate di cancro e che si son miracolosamente salvate. Un numeroso gruppo di associazioni si sono consociate per organizzare questo evento tra cui: l’associazione Aido di Nola, l’associazione Oltre lo Specchio, l’associazione AIL di Avellino, il Santobono Pausilipon, che conferiranno il 13, il 20 ed il 27 ottobre presso la sede del museo multimediale di Roccarainola. <<Le giornate del 13 e del 27 ottobre- spiega la prof. Lucia Napolitano, attiva cittadina di Rocca e organizzatrice di eventi per la suddetta proloco- vedranno protagonisti associazioni, professionisti e medici impegnati in prima linea e su più fronti nella prevenzione e nella cura dei carcinomi; il giorno 13 nello specifico, Felice Antignani parlerà della sua testimonianza con tre sue pubblicazioni ; mentre la giornata del 20, invece, sarà dedicata alla sensibilizzazione di tutti noi alla donazione degli organi e, contestualmente, avverrà la presentazione del libro “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto si” ad opera di Felice Peluso, presidente Aido sezione Nola-Cimitile, in cui racconterà la sua complessa avventura da trapiantato che ha cambiato la sua vita e della sua famiglia. Inoltre tutto sarà corredato da altre testimonianze locali di giovanissime vite salvate grazie alla donazione degli organi. Il giorno 27 sarà la volta di Teresa Giordano. >>. La lodelovole iniziativa vede anche coinvolti gli studenti del territorio con incontri di scolaresche e di gruppi di famiglie. Gli eventi inizieranno alle ore 18.30 presso il Museo multimediale di Roccarainola.

Antonietta Sorrentino