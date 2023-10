NAPOLI. VISIONARI, cerimonia di chiusura della 5G Academy 2023

Il 14 ottobre 2023, alle 18.15, presso Aula Pessina della sede centrale dell’Ateneo, in corso Umberto I, 40, si terrà la cerimonia di chiusura della 5G Academy.

La cerimonia inizierà con i saluti del Rettore della Federico II, Matteo Lorito. Interverranno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e altre autorità politiche locali e nazionali. Seguirà la Tavola Rotonda sul tema “Reale e Virtuale: la cultura aumentata“, moderata dal giornalista Nicola Saldutti del Corriere della Sera, a cui prenderanno parte Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, Stefano Grieco, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia, Walter Renna, AD Fastweb, Stefano Zacutti, General Manager Opnet.

Durante la tavola rotonda saranno presentati i progetti realizzati dagli studenti dell’Academy con la straordinaria partecipazione dell’attore Massimiliano Gallo che interverrà alla presentazione.

La cerimonia si concluderà con la consegna dei diplomi e con i saluti del Direttore scientifico dell’Academy, Antonia Maria Tulino.

Terminata la cerimonia, seguirà un rinfresco durante il quale i partecipanti potranno grazie ai progetti realizzati dagli studenti della 5G Academy 2023, immergersi in un’esperienza unica in cui arte, storia, cultura e tecnologia si fonderanno insieme.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta YouTube al link https://youtube.com/live/6-OOw7NKrfE?feature=share.