Roccarainola – Cuccioli abbandonati in strada all’interno di un sacco. L’associazione amici a 4 zampe li salva.

di Felice Sorrentino

A Roccarainola, lungo una strada secondaria ma distante poco meno di un chilometro dal comune, un’auto passa e incuriosita da un sacco di quelli da 25 kg che contengono croccantini per cani, abbandonato sul bordo della strada, si avvicina e sente provenire dal suo interno dei flebili lamenti.

Qualcun altro allora si ferma e subito chiamano i volontari dell’associazione amici a 4 zampe di Cicciano che accorrono sul posto.

Le volontarie e i volontari squarciano il saccone e tirano fuori o due piccoli cuccioli di cane impauriti e disorientati. Vengono quindi portati via dai soccorritori per accertamenti dal veterinario per poi essere curati nel loro rifugio in attesa e nella speranza che arrivi un’adozione per i due poveri cuccioli.

L’associazione amici a 4 zampe, oltre a condannare con forza e disprezzo l’abbandono dei due cuccioli, lancia poi un appello a tutti quelli che vogliono aiutare la loro missione poiché sono un grande difficoltà, sia come spazio che per la carenza di mezzi poiché l’associazione si auto sostiene interamente e non riceve alcun aiuto dalle istituzioni del territorio. “– in un solo mese abbiamo recuperato dalla strada 30 cuccioli e 6 cani adulti” – scrivono. Le difficoltà sono davvero tante.

adsense – Responsive – Post Articolo