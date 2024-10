MUGNANO DEL CARDINALE. Aperte le Iscrizioni alla Scuola di Educazione Politica: Un’Opportunità Formativa per i cittadini di domani

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Scuola di Educazione Politica, un percorso formativo promosso dall’Accademia Politica in collaborazione con il Centro di Ricerca IRES e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La scuola prenderà il via il 15 febbraio 2025 e si concluderà il 31 maggio 2025, con un programma di 100 ore di lezioni frontali dedicate alla formazione politica e civica.

Le lezioni si terranno presso il centro pastorale “Giovanni Paolo II” nella località di San Pietro a Cesarano a Mugnano del Cardinale (Avellino). Questa iniziativa si propone di offrire una preparazione di base e avanzata per chiunque voglia approfondire le dinamiche della politica e del governo, sviluppando una maggiore consapevolezza civica.

Costi e Servizi Inclusi Il contributo di partecipazione alla Scuola di Educazione Politica è di 380 euro, una cifra che copre l’intero percorso formativo e comprende anche 11 pranzi organizzati durante i giorni di lezione. Questo approccio permette ai partecipanti di beneficiare non solo delle lezioni, ma anche di momenti di condivisione e confronto con i docenti e i colleghi, facilitando l’interazione e la discussione su temi attuali e di interesse comune.

Posti Limitati e Ulteriori Informazioni Data la natura intensiva del programma, i posti sono limitati. Gli organizzatori consigliano agli interessati di iscriversi il prima possibile per assicurarsi un posto. Nei prossimi giorni verranno diffuse ulteriori informazioni relative al calendario delle lezioni e agli argomenti specifici che saranno trattati.

Per iscrizioni o maggiori dettagli, è possibile contattare l’Accademia Politica tramite l’indirizzo email: accademiapolitica25@libero.it.

La Scuola di Educazione Politica rappresenta un’occasione unica per approfondire le conoscenze sulla politica e prepararsi al meglio per partecipare attivamente alla vita pubblica, contribuendo allo sviluppo di una cittadinanza informata e consapevole.