Avellino, persona soccorsa in un appartamento di piazza Amendola: intervento di 118, Polizia e Vigili del Fuoco

Attimi di tensione questa mattina in piazza Amendola, ad Avellino, dove una persona ha avuto bisogno di soccorso all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per accedere all’abitazione e prestare assistenza.

La persona è stata stabilizzata e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note le condizioni cliniche.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, potrebbe trattarsi di una donna, ma tale dettaglio non è ancora confermato dalle autorità.

Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La situazione rimane in aggiornamento.

Foto: profilo Facebook di Enzo Costanza