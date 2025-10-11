Regione Campania: finanziati 3 milioni di euro per la strada Taurano – Monteforte Irpino

Un risultato storico per il Vallo di Lauro e per l’intera area irpina.

Un importante traguardo per la viabilità dell’Irpinia: la Regione Campania ha finanziato un intervento da 3 milioni di euro per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale tra Taurano e Monteforte Irpino.

Si tratta di un’opera strategica che migliorerà il collegamento tra due aree chiave del Vallo di Lauro e dell’Alta Valle del Sabato, garantendo maggiore sicurezza e continuità infrastrutturale per cittadini, lavoratori e pendolari.

Il percorso amministrativo

Il risultato arriva al termine di un percorso amministrativo articolato e costante.

Con la delibera di Giunta n. 64 del 30 ottobre 2024, il Comune di Taurano, capofila del progetto, aveva promosso e sottoscritto lo schema di protocollo d’intesa con il Comune di Monteforte Irpino, avviando formalmente l’iter a beneficio dell’intero territorio del Vallo di Lauro.

Successivamente, con la delibera di Giunta n. 77 del 23 dicembre 2024, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di Taurano, completando così le procedure necessarie per l’ottenimento del finanziamento regionale.

Collaborazione istituzionale e risultati concreti

Il progetto è il frutto di una sinergia efficace tra istituzioni: il Sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, e la sua amministrazione hanno lavorato con impegno e determinazione insieme alla Commissione Straordinaria del Comune di Monteforte Irpino, ricevendo il sostegno concreto della Regione Campania.

Un lavoro di squadra che conferma come impegno, competenza e passione per il territorio possano trasformarsi in risultati concreti a beneficio delle comunità locali.

Un’opera strategica per la mobilità dell’area

L’intervento sulla strada Taurano – Monteforte Irpino rappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’intera area, rafforzando i collegamenti intercomunali e agevolando gli spostamenti tra il Vallo di Lauro e il cuore dell’Irpinia.

Il finanziamento di 3 milioni di euro segna così un risultato storico per il territorio, frutto di un lavoro politico e amministrativo serio, lungimirante e condiviso.