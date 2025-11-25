Monteforte Irpino, la corsa al voto: Siricio in vantaggio(live)

A Monteforte Irpino prende forma il quadro elettorale della tornata amministrativa. La sfida tra i tre candidati sindaci — Fabio Siricio, Paolo De Falco e Giulia Valentino — si è giocata sulle rispettive liste, che hanno mostrato un andamento chiaro sezione per sezione.

La lista “È Ora”, che sostiene Fabio Siricio, risulta al momento la più votata con 1378 consensi, pari al 39,82%. Un risultato consistente che testimonia un forte radicamento sul territorio e che colloca Siricio in vantaggio nella corsa a Palazzo Loffredo.

Segue la lista “Scegliamo Monteforte”, guidata dal candidato sindaco Paolo De Falco, che raccoglie 1198 voti e raggiunge il 34,61%. Una performance significativa che mantiene il confronto aperto nelle sezioni più popolose.

Terza la lista “Noi”, con candidata sindaca Giulia Valentino, che totalizza 885 voti, pari al 25,57%. Un risultato che conferma una base elettorale stabile, distribuita in più aree del comune.

Complessivamente, sono state scrutinate 3461 schede a fronte dei 6554 votanti registrati. La differenza indicata dal foglio di calcolo (–3093 schede da scrutinare) corrisponde al saldo tecnico tra schede previste e schede effettivamente conteggiate, in attesa della chiusura ufficiale dello spoglio.

La competizione si avvia così alle sue battute finali: nelle prossime ore arriverà la proclamazione del nuovo sindaco, che guiderà Monteforte Irpino per i prossimi cinque anni. Tutti i riflettori restano puntati sull’esito definitivo, che si preannuncia determinante per la futura amministrazione del comune.