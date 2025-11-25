Regionali Campania, ecco i nuovi eletti della Provincia di Salerno: ufficiale la composizione della delegazione salernitana in Consiglio regionale

SALERNO – Definita la squadra dei rappresentanti salernitani al Consiglio regionale della Campania. Con la chiusura dei conteggi e la distribuzione dei seggi su base provinciale e regionale, arrivano le conferme ufficiali: nove gli eletti che porteranno la voce del territorio a Palazzo Santa Lucia.
La delegazione salernitana si presenta politicamente eterogenea, con presenze consolidate, ritorni significativi e nuove figure che entrano nell’assemblea regionale. Questo l’elenco completo, suddiviso per lista:
Partito Democratico
• Corrado Matera
• Franco Picarone
Due figure di grande esperienza amministrativa e politica, entrambe riconfermate come punti di riferimento del centrosinistra salernitano.
A Testa Alta
• Luca Cascone
Già protagonista negli anni precedenti sul fronte infrastrutture e trasporti, Cascone rientra in Consiglio come uno dei volti di peso della coalizione.
Avanti PSI
• Andrea Volpe
Volpe si conferma tra i profili più radicati sul territorio, portando in Consiglio la rappresentanza socialista.
Fico Presidente
• Giovanni Maria Cuofano
Sindaco di Nocera Superiore, Cuofano approda in Consiglio con un ampio consenso cittadino e territoriale, diventando uno dei nomi più attesi di questa tornata.
Fratelli d’Italia
• Giuseppe Fabbricatore
Nel partito della premier, Fabbricatore conquista il seggio salernitano, segnando una continuità nel radicamento del centrodestra nella provincia.
Forza Italia
• Roberto Celano
Storico esponente del centrodestra salernitano, Celano entra in Consiglio con una base di preferenze solida e consolidata.
Lega
• Mimì Minella
Minella rappresenta la lista del Carroccio nella delegazione salernitana, portando un seggio fondamentale per il partito nella provincia.
Cirielli Presidente
• Sebastiano Odierna
Il movimento legato all’ex presidente della Provincia e attuale ministro Cirielli ottiene il suo seggio con Odierna, volto emergente del centrodestra salernitano.
Una delegazione forte e trasversale
La composizione finale restituisce un quadro politicamente bilanciato, con una rappresentanza che abbraccia tutte le principali aree politiche: centrosinistra, riformisti, moderati e centrodestra.
Per la provincia di Salerno si apre ora una nuova stagione istituzionale, con una squadra che avrà il compito di portare avanti le istanze dei territori interni, della costa, dell’Agro nocerino, del Cilento e dell’intera area provinciale.