La lista “È Ora” celebra la vittoria: il ringraziamento alla comunità di Monteforte Irpino

Dopo la vittoria alle elezioni comunali, la lista È Ora, guidata dal neo sindaco Fabio Siricio, ha voluto inviare un messaggio di gratitudine alla cittadinanza attraverso un post pubblicato sui social. Un ringraziamento sentito, costruito intorno ai valori della partecipazione, della vicinanza e della forza della comunità montefortese.

Nel messaggio, il gruppo sottolinea come questa campagna elettorale sia stata «un percorso intenso, fatto di volti, strette di mano, parole sincere, case aperte e sorrisi inaspettati». Un cammino che, secondo la lista vincitrice, ha messo in luce la bellezza e la compattezza di un paese capace di unirsi nei momenti decisivi.

Il ringraziamento è rivolto a tutti: ai cittadini, alle famiglie, ai giovani e agli anziani, protagonisti — ognuno a modo suo — di un processo partecipativo che ha segnato l’intera campagna elettorale. «Abbiamo sentito il calore, la fiducia e la vicinanza di un paese che sa essere grande» si legge nel post.

Un passaggio speciale viene dedicato anche ai candidati della lista, descritti come persone che hanno camminato insieme «con rispetto, impegno e umanità». Un gruppo coeso che, secondo È Ora, ha arricchito la comunità con il proprio valore, la propria energia e la propria storia personale.

Il messaggio si chiude con un riferimento chiaro al futuro e al percorso che si apre con l’insediamento della nuova amministrazione: «Monteforte ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, capace di unirsi, ascoltare, partecipare e costruire. Il resto lo dirà il tempo… ma oggi una cosa è certa: abbiamo scritto una bellissima pagina insieme. Adesso È ORA di cambiare la città».

Con queste parole, la lista È Ora inaugura simbolicamente il nuovo cammino amministrativo guidato da Fabio Siricio, ponendo l’accento sull’unità e sull’impegno come pilastri dei prossimi cinque anni.