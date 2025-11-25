Petracca, Alaia, Petitto e Zecchino: ecco i nuovi consiglieri regionali irpini

AVELLINO – L’Irpinia definisce la sua rappresentanza nel nuovo Consiglio regionale della Campania. I quattro eletti nella circoscrizione provinciale sono Maurizio Petracca (Partito Democratico), Enzo Alaia (Casa Riformista), Livio Petitto (Forza Italia) ed Ettore Zecchino (Fratelli d’Italia).
I conteggi su base regionale assegnano due seggi alla maggioranza e due all’opposizione, delineando un equilibrio politico significativo per il territorio irpino. La proclamazione dei consiglieri arriva dopo un lungo spoglio che ha accompagnato la giornata successiva alla netta affermazione di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania.
A emergere con forza è il dato di Maurizio Petracca, capolista PD, proiettato verso le 25mila preferenze. Ottimo anche il risultato di Enzo Alaia, vicino ai 20mila voti, confermando il suo peso politico nell’area centrista.
Più incerta è stata invece la fase finale dedicata all’assegnazione degli ultimi due seggi, poi attribuiti a Livio Petitto, che torna in Consiglio regionale tra le fila di Forza Italia, ed Ettore Zecchino, eletto con Fratelli d’Italia.
L’Irpinia porta così a Napoli una delegazione politicamente eterogenea, capace di rappresentare sia le istanze della maggioranza che quelle dell’opposizione nella nuova legislatura campana.