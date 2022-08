Record, statistiche e quote dei probabili tennisti vincitori agli US Open 2022

Ogni palinsesto che riporta i valori delle quote inerenti alle scommesse sportive sugli Open di tennis racconta una storia ricca di curiosità, record e statistiche.

Come sempre, anche gli US Open 2022 si preannunciano una battaglia agonistica di altissimo livello, perché parteciperanno i tennisti più forti posizionati nella zona alta del Ranking ATP: Djokovic, Medvedev, Nadal, Zverev, Alcaraz e Tsitsipas.

Ecco i record più importanti, le statistiche e le quote dei favoriti dello US Open 2022.

I tennisti più vincenti in assoluto agli US Open

Sono 3 i tennisti americani che sono riusciti nell’impresa di vincere 7 volte gli US Open: Sears, Larned e Tilden. A quota 5 vittorie ci sono due americani e uno svizzero: Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer.

Wrenn e McEnroe, entrambi americani, hanno trionfato 4 volte in questo torneo e anche Nadal è fermo a quota quattro trofei: è il tennista più vincente presente nel tabellone degli US Open 2022. Soltanto 3 le vittorie per Djokovic.

Il vincitore più giovane degli US Open e altri record

Il tennista più giovane in assoluto che ha trionfato negli Open americani e lo statunitense Pete Sampras: nel 1990 vinse la manifestazioni a soli 19 anni e 28 giorni.

Il tennista che ha giocato più gare nella storia della competizione è Jimmy Connors (nato nel 1952) a quota 115 match.

Il vincitore più anziano degli US Open è l’australiano Ken Rosewall: nel 1970 vinse il torneo a 35 anni, 10 mesi e 11 giorni.

La finale più lunga in questo torneo è quella che si è disputata nel 2012 fra l’inglese Andy Murray e il Serbo Novak Djokovic: 4 ore e 54 minuti.

Il match più lungo della manifestazione è quello che si è tenuto nel 1992 fra il tennista svedese Stefan Edberg e l’americano Michael Chang: la gara è durata 5 ore e 26 minuti.

Nadal e Djokovic si sono scontrati 3 volte in finale: nel 2010, nel 2011 e nel 2013. Lo spagnolo ha vinto 2 volte su 3 ma il serbo è arrivato in finale per 4 volte consecutive dal 2010 al 2013.

Le quote dei probabili vincitori degli US Open 2022

Come nella maggior parte dei tornei, anche le quote US Open 2022 danno come favorito sempre lui: Djokovic. Il Serbo ha tutte le motivazioni necessarie per arrivare fino in fondo, traguardo che gli consentirebbe di raggiungere Nadal nella classifica dei tennisti più vincenti in assoluto agli US Open. La sua quota è 2.37.

Salgono i valori per Medvedev, ultimo vincitore di questo torneo. La sua quota della vittoria agli US Open è 3.25.

Anche gli spagnoli sono teste di serie, Alcaraz in testa quotato a 4.5 e Nadal vincente US Open quotato a 6. Tra i tennisti italiani spicca Sinner quotato a 12; quota a 21 per Berrettini.

Zverev e Tsitsipas viaggiano vicini nei pronostici con il tedesco quotato a 13 e il tennista greco quotato a 15 per la vittoria di questo torneo.