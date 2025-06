Real Mugnano del Cardinale: rinnovata la struttura dirigenziale. Avviata la programmazione per la stagione 2025/26

Mugnano del Cardinale, 27 giugno 2025 – La società sportiva Real Mugnano del Cardinale comunica che sono attualmente in corso le attività di pianificazione tecnica e organizzativa in vista della partecipazione al prossimo campionato di Terza Categoria 2025/26.

Nel quadro della programmazione societaria, sono state definite alcune conferme e novità relative alla composizione dell’organigramma dirigenziale. In particolare:

• È stata riconfermata la carica del Presidente Antonio Guerriero, che continuerà a guidare il club, assicurando continuità gestionale e stabilità strategica. La sua leadership rappresenta un punto di riferimento costante per le attività della società e per lo sviluppo del progetto sportivo.

• È stato formalizzato l’ingresso di Gabriele Monteforte in qualità di Vice Presidente. Il nuovo incarico contribuirà a rafforzare la struttura dirigenziale, apportando competenze operative e una presenza costante a supporto delle funzioni organizzative.

• È confermata anche la presenza di Vittorio Costa, che continuerà a svolgere un ruolo attivo nella gestione della società, in linea con l’esperienza e la visione che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

• Resta inoltre all’interno della struttura Andrea Monteforte, riconfermato nei propri incarichi dirigenziali. Figura storica del club, continuerà a offrire il proprio contributo operativo e gestionale.

Il Real Mugnano del Cardinale ribadisce il proprio impegno nella costruzione di una squadra competitiva, coerente con i valori fondanti della società: organizzazione, serietà e pianificazione a lungo termine. Il lavoro in corso è finalizzato a garantire una preparazione efficace alla nuova stagione, attraverso il consolidamento delle risorse umane e tecniche a disposizione.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà diffuso attraverso i canali ufficiali del club.