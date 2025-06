Sant’Anastasia, annullato il concerto di musica classica napoletana in programma questa sera in piazza Trivio

Sant’Anastasia, 27 giugno 2025 – L’amministrazione comunale di Sant’Anastasia informa la cittadinanza che il concerto di musica classica napoletana, in programma per questa sera in piazza Trivio, è stato annullato a causa di sopraggiunti problemi tecnici, del tutto indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

La decisione, presa a seguito di circostanze impreviste, si è resa necessaria per garantire la sicurezza e la corretta gestione dell’evento. L’amministrazione sta già lavorando per individuare una nuova data, che verrà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

Consapevoli del dispiacere che questo annullamento può causare, soprattutto tra i tanti cittadini e appassionati che attendevano l’evento, il Comune rivolge un sentito ringraziamento per la comprensione e rinnova l’invito a partecipare alla serata che sarà ricalendarizzata.