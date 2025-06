Quadrelle, Enzo Gragnaniello in concerto il 18 agosto per la festa patronale di San Giovanni Battista

Quadrelle, 27 giugno 2025 – Il Comune di Quadrelle, in collaborazione con il Comitato Festa, annuncia che il prossimo 18 agosto 2025, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, si terrà il concerto del cantautore Enzo Gragnaniello.

L’artista si esibirà in via Roma, portando sul palco il suo repertorio più rappresentativo, all’interno del tour intitolato “Veleno. Mare e Ammore”. La presenza di Gragnaniello rappresenta un momento di rilievo nel programma degli eventi civili che accompagneranno le celebrazioni religiose dedicate al Santo Patrono.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Comune e dal Comitato Festa per valorizzare il territorio attraverso la musica, la cultura e la partecipazione collettiva.

Maggiori dettagli sul programma della serata saranno resi noti nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali.

Comune di Quadrelle

A.G.P. – Comitato Festa San Giovanni Battista