Raid nella sede del ‘Quotidiano del Sud’ di Avellino.

Nella notte tra il 1° e il 2 novembre alcuni individui ignoti si sono introdotti nella sede di Avellino del “Quotidiano del Sud”- “Corriere” in via Annarumma ed hanno messo soqquadro i locali rovistando tra le carte, nessuna attrezzatura tecnologica è stata portata via. Lo rende noto il Sugc, il Sindacato unitario dei giornalisti campani.

“Esprimiamo la nostra solidarietà a tutta la redazione del giornale, alla quale siamo vicini, per questo vile atto subito per cui chiediamo alla magistratura e alle forze dell’ordine di fare chiarezza e di individuare i responsabili”.

adsense – Responsive – Post Articolo