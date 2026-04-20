Raid armato in un supermercato a Mugnano(NA): paura tra clienti e dipendenti, banditi in fuga con il bottino

Momenti di tensione e paura nel tardo pomeriggio di sabato a Mugnano, dove un supermercato è stato preso di mira da due malviventi armati.

Il colpo è avvenuto lungo la circumvallazione esterna, all’interno di un punto vendita della catena Eurospin, già finito nel mirino della criminalità nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito, i due rapinatori sono arrivati a bordo di uno scooter, facendo irruzione nel supermercato poco dopo le 18, mentre all’interno erano presenti clienti e dipendenti.

In pochi istanti hanno minacciato il personale, costringendolo a consegnare il denaro contenuto nelle casse. Scene di forte agitazione si sono registrate tra i presenti, con momenti di panico durante le fasi più concitate del colpo.

Il bottino ammonterebbe a circa 2mila euro. Subito dopo, i due si sono dati alla fuga sempre in sella allo scooter, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Melito, che hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Non si tratta di un episodio isolato. Già lo scorso mese di marzo lo stesso supermercato era stato teatro di un’azione simile: in quell’occasione un dipendente venne anche aggredito dopo aver opposto resistenza.

Una situazione che alimenta la preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini della zona, con richieste sempre più insistenti di maggiori controlli e dell’introduzione di sistemi di vigilanza privata per garantire sicurezza ed evitare il ripetersi di episodi analoghi.