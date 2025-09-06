Quindici : minacce e percosse alla moglie, 41enne finisce in carcere

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel Sud Italia dopo mesi di aggressioni e minacce nei confronti della moglie, che aveva chiesto la separazione, secondo quanto riferito dalle autorità.

La Polizia di Stato di Lauro ha eseguito l’arresto a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo gli inquirenti, le violenze si sarebbero protratte per quattro mesi, spesso davanti ai tre figli della coppia. L’uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie con un manico di scopa, scaraventandola in un’occasione contro un armadio, e rivolgendole minacce di morte. Tra le frasi più ricorrenti, riportano gli atti: «Ti devo mettere dentro la bara».

Le aggressioni sarebbero state accompagnate da frequenti episodi di abuso di alcol, durante i quali l’uomo avrebbe distrutto mobili e suppellettili. Nonostante un precedente ordine di allontanamento dalla casa familiare, il 41enne avrebbe continuato a tornare, proseguendo con le condotte violente.

Il caso mette ancora una volta in evidenza la difficile battaglia dell’Italia contro la violenza domestica, un fenomeno che colpisce centinaia di donne ogni anno e che continua a rappresentare un’emergenza sociale.