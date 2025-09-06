Meteo Irpinia, sabato tra sole e nubi: mercoledì il secondo transiente di settembre

Il primo weekend di settembre si apre con condizioni generalmente buone sul massiccio del Partenio, nonostante sia in corso una moderata attività cumuliforme.
Per oggi, sabato 6 settembre, la giornata è iniziata con cielo sereno o poco nuvoloso. Col passare delle ore si assisterà alla formazione di nubi cumuliformi che, nel pomeriggio, potranno dare luogo a brevi e isolati piovaschi, più probabili lungo le aree di confine con la provincia di Foggia.
In serata torneranno ampie schiarite.
• Temperature: stazionarie, con lieve aumento nei valori minimi.
• Venti: deboli o a tratti moderati, provenienti da ovest.
Il prossimo cambiamento significativo del tempo, il secondo transiente atmosferico del mese, è atteso per mercoledì.