Crisi idrica in Irpinia, ad Avellino l’incontro con il sottosegretario Morelli

Avellino – La crisi idrica che da mesi interessa l’Irpinia sarà al centro di un incontro istituzionale fissato per mercoledì 10 settembre, alle ore 15:00, presso la sede di Alto Calore Servizi Spa in Corso Europa 41. All’appuntamento parteciperà il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro Morelli.

La riunione, convocata su sollecitazione del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, è stata formalmente annunciata dal presidente di Alto Calore, avv. Antonio Lenzi, con una nota indirizzata ai sindaci dei Comuni soci, ai consiglieri regionali, ai parlamentari e agli organi di informazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di esaminare con il rappresentante del Governo le principali criticità legate alla gestione dell’acqua sul territorio e di individuare “le iniziative urgenti e indifferibili” necessarie ad affrontare l’attuale emergenza.

La situazione, infatti, resta complessa: le carenze infrastrutturali, la vetustà delle reti idriche e la scarsità delle risorse disponibili hanno acuito negli ultimi mesi i disagi per cittadini e imprese. Da qui la richiesta, rivolta al Governo, di definire un piano di interventi che tenga conto della gravità del quadro.

L’incontro di mercoledì si preannuncia dunque come un passaggio cruciale: dalle risposte che arriveranno da Roma dipenderà la possibilità di avviare un percorso concreto di soluzioni, in un territorio che da tempo vive con la prospettiva di una cronica emergenza idrica.