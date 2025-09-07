Quarto, lite stradale degenera in sparatoria: due uomini feriti

QUARTO (Napoli) – Una discussione nata, con ogni probabilità, per questioni di viabilità si è trasformata in una violenta aggressione con armi da fuoco, la scorsa notte a Quarto, comune dell’area flegrea.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 2 del mattino in via Primo Maggio. Un giovane di 23 anni, residente a Marano di Napoli, e un 46enne del posto – entrambi già noti alle forze dell’ordine – sarebbero stati affrontati da almeno tre persone. La lite è rapidamente degenerata: durante la colluttazione, uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola, verosimilmente un revolver, utilizzandola prima come corpo contundente per colpire alla testa il 23enne e poi esplodendo alcuni colpi.

Uno dei proiettili ha ferito di striscio il giovane alla nuca. Dopo l’attacco, gli assalitori si sono dati alla fuga. Le vittime sono state trasportate all’ospedale di Pozzuoli, da cui sono state dimesse con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione che, ancora una volta, mette in evidenza quanto rapidamente un alterco possa trasformarsi in violenza armata nelle strade della provincia napoletana.