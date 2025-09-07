Montevergine, prima domenica di settembre tra sole e nubi: in vetta 15°C

La prima domenica di settembre si presenta mutevole sul massiccio del Partenio, dove la giornata sta scorrendo tra ampie schiarite e annuvolamenti temporanei. Un quadro tipicamente tardo-estivo, in cui la stabilità non è mai pienamente garantita e il cielo alterna colori limpidi a velature improvvise.

L’Osservatorio di Montevergine (MVOBSV) segnala in vetta una temperatura di 15°C, accompagnata da ventilazione quasi assente, fattore che contribuisce a mantenere l’aria ferma e il paesaggio avvolto da una calma insolita.

Il contrasto tra luce e ombra sottolinea le forme del Partenio: i boschi si colorano di sfumature più intense dopo ogni passaggio nuvoloso, mentre gli scorci panoramici si aprono solo a tratti, regalando agli escursionisti brevi ma suggestive vedute sul paesaggio campano.

Il mese di settembre, tradizionalmente, segna il confine tra l’estate e l’autunno: giornate come questa raccontano la transizione, con temperature ancora miti ma segnali sempre più evidenti dell’imminente cambio di stagione.