QUADRELLE. L’appello di aiuto di Aniello Festa al vicino: “Andrea apri il tuo cuore”

Aniello Festa, cinquantenne invalido civile per varie patologie di Quadrelle, lancia in un video un ulteriore appello ai cittadini di Quadrelle e in particolare al vicino di casa che gli permetta di utilizzare parte del giardino, che attualmente ricade nella sua disponibilità, per poter avere un accesso più facile per l’utilizzo dell’ambulanza che 4 volte a settimana lo accompagna andata e ritorno all’ospedale per le dialisi. Aniello purtroppo non può camminare ed è costretto ad essere trasportato in barella, cosa non semplice, tenuto conto del dislivello e delle sue condizioni fisiche. L’utilizzo di un accesso che attraversi il fondo confinante con la sua abitazione faciliterebbe tali operazioni. Ecco il nuovo appello che ha voluto diffondere.

