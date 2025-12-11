Quadrelle, l’Amministrazione comunale dona panettoni agli alunni: un gesto di vicinanza e tradizione

Quadrelle – 11 dicembre 2025.

Mattinata all’insegna del calore e della condivisione nelle scuole di Quadrelle, dove il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno fatto visita agli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia per consegnare i tradizionali panettoni natalizi. Un momento semplice ma sentito, che ha contribuito a diffondere tra i bambini e il personale scolastico lo spirito autentico delle festività.

Il sindaco, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione, ha voluto sottolineare l’importanza di un gesto che, pur nella sua semplicità, rafforza il legame tra istituzioni, famiglie e comunità scolastica. «Portare un segno di dolcezza ai nostri piccoli alunni significa ricordare quanto sia prezioso il loro impegno quotidiano e quello di chi li accompagna nel percorso educativo» ha dichiarato l’Amministrazione durante l’incontro.

La consegna è avvenuta in un clima di festa che ha coinvolto bambini, docenti e personale ATA, riconoscendo il lavoro svolto ogni giorno dagli insegnanti e da tutto il personale che garantisce un ambiente sereno e accogliente.

Per il Comune di Quadrelle si tratta di un appuntamento ormai consolidato, che intende mantenere vive le tradizioni natalizie e promuovere iniziative capaci di rafforzare la coesione sociale. Un gesto che testimonia la volontà dell’Amministrazione di essere presente nella quotidianità dei più piccoli, contribuendo a rendere speciale il periodo natalizio.

«Crediamo che il futuro si costruisca insieme, partendo dai valori della nostra comunità» ribadiscono sindaco e amministratori, confermando l’impegno a sostenere la scuola come luogo centrale di crescita e formazione.