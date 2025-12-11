Nasce Scenika/Perform Lab: la nuova scuola che forma gli attori e i performer di domani

Santa Maria Capua Vetere – Una nuova realtà dedicata al talento e alla formazione artistica sta per aprire i battenti: Scenika/Perform Lab, il centro professionale pensato per chi sogna una carriera nel mondo della recitazione e dello spettacolo. La scuola, fondata dagli attori e professionisti Joe Nicodemo e Gerardo Benedetti, nasce con l’obiettivo di offrire un percorso completo e moderno a giovani aspiranti interpreti, unendo tecnica, creatività ed esperienza sul campo.

Il progetto propone una formazione interdisciplinare che spazia dalla recitazione teatrale e cinematografica alla dizione, dal movimento scenico all’improvvisazione, fino alla presenza scenica. Il tutto accompagnato da workshop con ospiti di rilievo, pensati per avvicinare gli allievi alle reali dinamiche del settore e fornire strumenti immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Open Days: dal 7 al 16 gennaio 2026 porte aperte al talento

Per permettere a futuri allievi e famiglie di conoscere da vicino la realtà di Scenika/Perform Lab, la scuola ha organizzato una serie di Open Days che si terranno dal 7 al 16 gennaio 2026 nella sede di Via Alcide De Gasperi 192, a Santa Maria Capua Vetere.

Durante le giornate sarà possibile:

• assistere a lezioni aperte di recitazione teatrale e cinematografica

• partecipare a workshop introduttivi insieme ai docenti

• incontrare il team artistico e conoscere i percorsi formativi

• ricevere informazioni su iscrizioni, costi e agevolazioni

• visitare gli spazi della scuola, dalle sale prova alle aree dedicate ai set audiovisivi

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione tramite la pagina Instagram ufficiale.

Inaugurazione il 17 gennaio 2026

La giornata inaugurale si terrà il 17 gennaio 2026 e sarà ricca di attività: dimostrazioni, incontri, presentazione del corpo docente e una panoramica dei percorsi di studio. Un momento pensato per celebrare l’apertura e per dare ufficialmente il via alle attività dell’anno.

Le iscrizioni ai corsi annuali e trimestrali sono già aperte e possono essere richieste attraverso Instagram o contattando direttamente la scuola.

Contatti e informazioni

Gerardo Benedetti: 327 467 9477

[email protected]

Instagram: @scenika.performlab

Scenika/Perform Lab si presenta come un punto di riferimento per chi desidera formarsi in modo serio e professionale, coltivando il proprio talento in un ambiente dinamico, creativo e guidato da esperti del settore.