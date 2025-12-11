Partenio, spettacolo di luce e nuvole: il cielo si apre sulle vette e regala un panorama mozzafiato

Un mare di nuvole che si estende fino all’orizzonte, montagne che emergono come isole sospese e una luce invernale che avvolge ogni cosa con sfumature calde e dorate. È il paesaggio straordinario che, poche decine di minuti fa, si mostrava dalle vette del Partenio, affacciate verso sud-ovest, in uno degli scorci naturali più suggestivi dell’Appennino campano.

La fotografia, catturata a metà pomeriggio, racconta molto più di un semplice panorama: restituisce l’atmosfera limpida e serena di un dicembre anomalo, dominato da temperature ben oltre la media del periodo. Nelle prime ore del giorno, infatti, il termometro ha raggiunto i 17.3°C, un valore insolito per le cime del massiccio, dovuto alla persistente stabilità atmosferica che da giorni interessa l’Irpinia e gran parte del Mezzogiorno.

La scena visibile dall’osservatorio di Montevergine – con il sole alto e brillante a incidere la coltre di nubi basse – offre uno spaccato quasi surreale: i crinali appenninici emergono dalla nebbia come forme scolpite, mentre la luce, riflettendosi sul tappeto bianco sottostante, crea un gioco di contrasti che amplifica la profondità del paesaggio.

Un’immagine che evoca silenzi antichi e che ricorda quanto il Partenio, cuore verde dell’Irpinia, riesca a trasformarsi in un palcoscenico naturale di rara bellezza. Uno spettacolo che, oggi, appare ancora più suggestivo grazie alle condizioni meteorologiche particolari, capaci di offrire scorci degni delle migliori cartoline alpine.

La giornata proseguirà con cieli limpidi e un clima insolitamente mite, mentre nelle vallate sottostanti la nebbia continuerà a dominare, accentuando il contrasto tra l’inverno annunciato e questa insolita parentesi quasi primaverile in quota.