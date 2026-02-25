Avellino tiene il ritmo: buone risposte nel test contro Nocera

Allenarsi giocando, senza perdere intensità. L’Unicusano Avellino Basket sfrutta l’amichevole del PalaDelMauro contro la Power Basket Nocera per mantenere gamba e concentrazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Finisce 73-55 per i biancoverdi, ma il risultato conta fino a un certo punto: ciò che emerge davvero è la qualità del lavoro e le indicazioni positive arrivate dal campo.

Coach Di Carlo parte con un quintetto solido e dà spazio a tutti, gestendo rotazioni e situazioni come in una vera partita. Il ritmo è buono fin dai primi possessi: Avellino difende con attenzione, muove bene la palla e costruisce vantaggi già nel primo tempo, lasciando poco margine agli avversari.

L’obiettivo non è solo vincere, ma testare meccanismi e condizione. E in questo senso arrivano segnali incoraggianti. Fresno e Pullazzi sfruttano al meglio i minuti a disposizione, mostrando energia e voglia di inserirsi nel sistema. La squadra nel complesso appare ordinata, attenta dietro e fluida nella costruzione offensiva.

Nel terzo periodo Nocera alza l’intensità e prova a rientrare, rendendo il test più competitivo. È una fase utile per verificare la tenuta mentale dei biancoverdi, che rispondono con maturità nell’ultimo quarto, riprendendo il controllo e chiudendo con autorità.

Assenti Pini e Cicchetti, ma il gruppo dimostra comunque profondità e disponibilità. Una prova che serve soprattutto per arrivare pronti alla prossima sfida ufficiale, con la sensazione di essere sulla strada giusta.

Formazioni

Unicusano Avellino Basket:

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Lewis, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pullazzi, Dell’Agnello, Fresno

Coach: Di Carlo

Power Basket Nocera:

Donadio, Misolic, Soliani, Nonkovic, Truglio, Sipala, Ferraro, Guastamacchia, Saladini, Balducci

Coach: Di Lorenzo