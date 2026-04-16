Quadrelle Futura ufficializza la candidatura di Anna Schettino: un ulteriore tassello femminile per il futuro del paese

Quadrelle si prepara alle prossime elezioni comunali con un clima sempre più dinamico e partecipato. In questo contesto, il gruppo civico Quadrelle Futura annuncia ufficialmente la candidatura di Anna Schettino, figura che va ad arricchire ulteriormente la squadra con una presenza femminile significativa e determinata.

La scelta di Anna Schettino rappresenta non solo un ampliamento della lista, ma anche un segnale chiaro della volontà di costruire un progetto inclusivo, capace di valorizzare competenze, sensibilità e visioni diverse. La sua candidatura si inserisce in un percorso che punta a rafforzare il ruolo delle donne nella vita amministrativa del paese, contribuendo a dare voce a nuove energie e prospettive.

“Quadrelle Futura” continua così a delineare una squadra coesa, composta da cittadini pronti a mettersi in gioco per il bene comune. L’ingresso di Schettino testimonia l’attenzione del gruppo verso il rinnovamento e la partecipazione attiva, elementi considerati fondamentali per affrontare le sfide future del territorio.

Anna Schettino porta con sé entusiasmo, senso civico e una forte motivazione a contribuire allo sviluppo di Quadrelle.

Con questa nuova candidatura, “Quadrelle Futura” compie un ulteriore passo avanti nella definizione della propria proposta politica, confermando l’impegno a promuovere una squadra rappresentativa, inclusiva e orientata al futuro.