Quadrelle – Fratelli d’Italia del Baianese: “Riparata la perdita, rimangono le toppe”

Strano ma vero, Ieri mattina l’Alto Calore, ente famoso per la sua lentezza ed inefficienze, é intervenuto prima del previsto, riparando, o meglio mettendo una “toppa” alla perdita d’acqua presente, nel comune di Quadrelle, da diversi giorni. Sarà un caso ma solo dopo la segnalazione del guasto da parte di Fratelli d’Italia, attraverso comunicato stampa corredato da foto(fornite dagli amici quadrellesi) il tutto è stato sistemato, o meglio rattoppato. Sarebbe opportuno che, nei tempi brevi, chi di dovere intervenga per ripristinare il manto stradale. Ma cosa ancora più urgente è doverosa sarebbe quella di mettere mano definitivamente alla gestione dell’Alto Calore,vhu con un management all’altezza e non con le attuali “toppe” politiche, che come dimostrano fatti e bilanci fanno acqua da tutte le parti.

Fratelli d’Italia del Baianese