Come vedere i post a cui metti like su Instagram?

Il successo di un profilo Instagram viene determinato anche in base ai like che ha. Quindi, i possessori degli account pubblicano in modo che il loro target apprezzi i contenuti, così da ricevere like Instagram italiani e/o internazionali e, davvero, si può dire che esistono profili di ogni foggia e ce n’è per tutti gusti . Infatti, chi passa un po’ di tempo sui social, di norma mette qualche like ai post che apprezza, dopotutto il più delle volte sono contenuti fatti su misura proprio per quel tipo di utente.

La cosa complicata, specie se si ha un profilo Instagram da qualche anno e si è piuttosto attivi, è ricordare i post a cui si è dato il “mi piace”. Soprattutto in un momento in cui i like sono densi di significati e, in alcuni casi, fanno notizia.

Quattro passaggi per visualizzare i like

Ma c’è modo per un utente di rivedere i post che, nel corso del tempo, hanno meritato i suoi like? Instagram, come Facebook, memorizza i post che l’utente ha gradito. Nel 2022 inoltre, l’app di Instagram è stata aggiornata in modo da facilitare il procedimento e dare un’occhiata ai post che sono piaciuti e ai quali si è messo il like, senza dover per forza ricordare di che post si trattava e cercarlo manualmente.

Il nuovo procedimento da app (sia iOS che Android) richiede 4 semplici passaggi:

Accedere all’app e aprire il proprio profilo Instagram Una volta sul profilo, bisogna cliccare sulle linee in alto a destra dello schermo Selezionare la voce “la tua attività” Selezionare “mi piace”

Apparirà quindi la lista dei post a cui si sono lasciati i like. Con lo stesso procedimento, inoltre, si possono visionare i post a cui si sono lasciati i commenti e la risposta alle story di Instagram.

Chi non avesse ancora ricevuto l’aggiornamento non deve disperare, basta selezionare “impostazioni” anziché “la tua attività”.

Il procedimento per vedere i like che si sono assegnati è quindi molto semplice e ha il solo limite di visualizzare esclusivamente gli ultimi 300 like. Come impostazione di default vengono visualizzati in ordine temporale, dal like più recente a quello meno recente.

Per vedere i post più antichi bisogna averli salvati prima. È una buona pratica, dunque, salvare i post a cui si tiene particolarmente.

Con i nuovi aggiornamenti, inoltre, è possibile ordinare e mettere dei filtri per visualizzare i post a cui è stato accordato il famoso like e si può scegliere di non condividere in una volta sola i post che si sono apprezzati.

È possibile visualizzare i propri like Instagram da un PC?

La versione web di Instagram purtroppo, offre solo funzionalità di base e tra queste non è compreso lo storico dei like che si sono elargiti. Tuttavia, si possono installare sul proprio Mac o Pc delle estensioni, come “Layoutify: Improved Layout for Instagram”che funziona con Google Chrome. Una volta installata l’estensione, si potrà visualizzare l’elenco dei like accordati, cliccando sui 3 puntini in alto a destra dello schermo.

Si possono rimuovere i propri like dai post?

Cambiare opinione o ripensarci non è poi così raro e può capitare che, trascorso un periodo di tempo, si desideri togliere il proprio apprezzamento a un contenuto; senza contare che talvolta lo si elargisce per errore.

Anche in questo caso, il procedimento è piuttosto semplice e cliccando sull’icona del cuore, si potrà togliere la propria approvazione al post in questione che, da quel momento, non apparirà più tra i post che sono piaciuti di più all’utente.

È possibile vedere quali post sono piaciuti di più a un altro utente?

Dal 2019 è diventato più complesso sbirciare le attività degli altri utenti su Instagram. Fino a quel momento, ad esempio, era possibile vedere su che post le persone seguite mettevano il like. Negli ultimi anni le regole sono cambiate e il modo per scoprire a chi, un determinato utente, mette i suoi like è diventato più laborioso. L’unico modo per farlo, infatti, consiste nell’aprire un post e controllare da chi questo post ha ricevuto il famoso apprezzamento.

D’altro canto, oggi è possibile anche nascondere i like che riceve un post e la procedura è davvero immediata: