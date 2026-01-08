Quadrelle, tradizione del Maio di Sant’Antonio Abate: confronto costruttivo tra squadre e Comitato Festa

Si è svolto nella giornata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, in un noto esercizio pubblico di Quadrelle, l’incontro tra i gruppi impegnati nella tradizione del Maio e il Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Un appuntamento significativo che ha rappresentato un passaggio importante nella fase preparatoria di uno degli eventi più sentiti e radicati nella vita sociale e religiosa del paese.

Il confronto si è svolto in un clima di piena collaborazione. Nel corso della riunione, il Comitato Festa ha fornito chiarimenti sul numero delle piante disponibili per il taglio, che risultano essere cinque, tutte regolarmente autorizzate tramite permessi comunali. Una circostanza che ha semplificato l’organizzazione, dal momento che anche le squadre già costituite sono risultate in numero pari, rendendo superfluo qualsiasi sorteggio.

La fase organizzativa si è quindi conclusa con l’assegnazione diretta delle piante ai rispettivi capisquadra, senza tensioni né divergenze, confermando un metodo condiviso e rispettoso delle regole e della tradizione.

Archiviato questo primo momento di confronto, l’attenzione della comunità si sposta ora al prossimo appuntamento simbolico: il 17 gennaio, giornata in cui le squadre si recheranno in montagna per il taglio del Maio, gesto che segna ufficialmente l’avvio dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.

Un percorso che si rinnova ogni anno e che continua a rappresentare un forte elemento identitario per Quadrelle, capace di unire generazioni diverse attorno a valori di devozione, partecipazione e appartenenza.