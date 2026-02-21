Quadrelle Civica rilancia la sfida: ufficiale la ricandidatura di Fortunato Conte

QUADRELLE – In vista delle prossime elezioni amministrative di maggio, la lista “Quadrelle Civica” ufficializza la candidatura di Fortunato Conte, che si aggiunge ai nomi già noti di Gaetana Sgambati e del sindaco uscente Simone Rozza, a sostegno del candidato alla carica di primo cittadino Nicola Guerriero.

Quella di Conte rappresenta una riconferma significativa all’interno del gruppo: già candidato con “Quadrelle Civica” nella precedente tornata elettorale, si conferma una figura di continuità e affidabilità nel panorama amministrativo locale. Il suo percorso istituzionale è legato a un impegno di lunga data, avendo già ricoperto incarichi amministrativi prima con la dottoressa Lucia Napolitano e successivamente con Nicola Masi.

Nel tempo, ha maturato una solida esperienza e una conoscenza diretta delle dinamiche del territorio, distinguendosi per un impegno costante e concreto a favore della comunità quadrellese.

Impiegato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, mette oggi a disposizione della squadra metodo, rigore e capacità organizzativa, elementi ritenuti fondamentali per affrontare le sfide amministrative dei prossimi anni. La sua candidatura nasce con l’obiettivo di dare continuità al lavoro già avviato e, al contempo, contribuire allo sviluppo di nuove progettualità per il territorio, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi e all’efficienza amministrativa.

Inserito nel progetto politico-amministrativo guidato da Nicola Guerriero, la candidatura di Conte rafforza una squadra che punta a coniugare esperienza e rinnovamento, mantenendo al centro l’ascolto dei cittadini e la capacità di risposta alle esigenze reali del paese.

Con questa scelta, “Quadrelle Civica” si presenta agli elettori con un gruppo compatto e radicato, determinato a proseguire l’azione amministrativa nel segno della responsabilità, della trasparenza e dello spirito di servizio.