Quadrelle celebra il 107º anniversario della fine della Grande Guerra

QUADRELLE — Martedì 4 novembre 2025, il Comune di Quadrelle, in provincia di Avellino, si prepara a celebrare il 107º anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, ricorrenza che coincide con la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco dr. Simone Rozza, ha invitato tutta la cittadinanza a esporre il tricolore in segno di commemorazione e rispetto verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese.

Nel corso della mattinata, alle ore 11:00, si terrà una cerimonia ufficiale in Piazza Vittoria, dove verrà deposta una corona d’alloro in onore dei caduti di tutte le guerre. Alla funzione parteciperanno anche gli alunni della Scuola Primaria di Quadrelle, protagonisti di un momento di memoria e riflessione collettiva che unisce generazioni diverse nel ricordo dei valori di pace, libertà e solidarietà.

La celebrazione, come sottolineato dal sindaco Rozza, rappresenta un appuntamento importante per la comunità: “Il 4 novembre è una data che appartiene alla nostra storia e al nostro cuore. Ricordare i caduti e celebrare l’unità nazionale significa trasmettere ai più giovani il senso profondo del dovere civico e dell’amore per la patria.”

Con l’invito a sventolare il tricolore e a partecipare alla cerimonia, Quadrelle rinnova così il proprio impegno nel mantenere viva la memoria e nel promuovere i valori fondanti della Repubblica, in un momento di riflessione condivisa e di gratitudine verso chi ha difeso l’Italia con coraggio e sacrificio.