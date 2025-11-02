Ariano Irpino, sfregiato il volto di Giorgia Meloni: vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia

ARIANO IRPINO — Il volto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato imbrattato con scritte e simboli offensivi sul manifesto affisso all’ingresso della sede di Fratelli d’Italia in via D’Afflitto, ad Ariano Irpino. Un gesto vile e gratuito, che ha immediatamente suscitato indignazione e amarezza all’interno del partito e nella comunità locale.

La vandalizzazione, scoperta nelle ultime ore, è già stata denunciata ai carabinieri contro ignoti. Sul posto si stanno eseguendo accertamenti e si vagliano le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Un episodio che colpisce non solo una sede di partito, ma il principio stesso del confronto democratico. “Questo non è dissenso politico — è inciviltà pura”, commentano alcuni iscritti, che hanno provveduto a ripulire la facciata della sezione.

La condanna è unanime. Il gesto viene definito “un’offesa alla libertà di espressione e alla città stessa”, che da sempre ha fatto del rispetto reciproco e del pluralismo politico un segno distintivo.

Il manifesto sfregiato, simbolo di un’azione tanto inutile quanto irrispettosa, diventa così un monito: la politica non si imbratta con la vernice, si costruisce con le idee.