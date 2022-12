A Quadrelle (AV), nel piccolo centro mandamentale oggi ha un nuovo parroco, Don Dario Panico che affiancherà monsignor Francesco Iannone. Oggi, 8 dicembre ha celebrato la sua prima Messa nella parrocchia SS Annunziata. Don Dario affiancherà per un po’ monsignor don Franco Iannone. Presenti per l’occasione e per dargli il benvenuto il sindaco Simone Rozza con la partecipazione importante di tanti fedeli. A don Dario arrivano gli auguri di tutta la cittadinanza di Quadrelle.