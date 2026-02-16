Quadrelle, Antonio Montella candidato con “Quadrelle Futura” a sostegno del candidato sindaco Carmine Isola

La lista “Quadrelle Futura” prosegue il percorso di costruzione della propria squadra in vista delle prossime elezioni comunali annunciando la candidatura di Antonio Montella, che scende in campo a sostegno del candidato sindaco dott. Carmine Isola.

Giovane profondamente legato al territorio, Montella ha scelto di impegnarsi direttamente nella vita amministrativa del paese con l’obiettivo di contribuire alla crescita della comunità e alla valorizzazione delle tradizioni locali. «Sono partito per crescere e torno per servire la mia comunità» è il messaggio che accompagna la sua candidatura, sintesi di un percorso personale e civico che guarda al futuro partendo dalle radici.

Nel suo intervento programmatico, Montella sottolinea l’importanza di custodire e tramandare i valori autentici del territorio, promuovendo allo stesso tempo partecipazione, ascolto e responsabilità. Tra i temi centrali del suo impegno figurano il sostegno alle famiglie, l’attenzione ai giovani, la promozione delle tradizioni locali e la costruzione di nuove opportunità di crescita per l’intera comunità. «Si può partire per imparare, ma si torna per costruire» evidenzia il candidato, ribadendo la volontà di mettere competenze ed entusiasmo al servizio del paese.

All’interno della squadra della lista “Quadrelle Futura” figurano inoltre anche Salvatore Capriglione, Angelo Colucci, Antonio Spizuoco e Felice Angelo Conte, candidati che contribuiranno al progetto amministrativo guidato dal candidato sindaco Carmine Isola, fondato su partecipazione, trasparenza e concretezza.

Con l’ingresso di nuovi candidati, la lista rafforza così la propria proposta politica, puntando su rinnovamento, impegno civico e visione amministrativa orientata allo sviluppo e alla coesione sociale del territorio. Nei prossimi giorni, inoltre, la lista annuncerà ufficialmente un ulteriore candidato che andrà a completare la squadra in vista dell’appuntamento elettorale.