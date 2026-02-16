Napoli, accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo: 18enne ferito alla gamba a Montesanto, indagini in corso

Aggressione nel pomeriggio nel centro storico di Napoli, dove un giovane di 18 anni è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto nella zona di Montesanto. Il ragazzo, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i sanitari hanno medicato una ferita alla gamba. Le sue condizioni non destano preoccupazione e, dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato nelle prime ore del pomeriggio. Il giovane si è presentato in ospedale accompagnato da un amico, mentre restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’aggressione e il movente.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella raccolta delle testimonianze e nell’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere se l’episodio sia collegato ad altri recenti episodi di tensione registrati in alcune aree del centro cittadino.