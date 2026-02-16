“Carnevale con l’ombrello in Irpinia: martedì tra nubi, vento e piogge sparse”.

L’Irpinia continua a fare i conti con una fase di instabilità atmosferica legata al transito di correnti più fredde che stanno interessando in modo particolare le aree prossime ai rilievi del Partenio e dei Monti Picentini. Dopo il peggioramento delle ultime ore, il tempo tenderà a mostrare segnali di graduale miglioramento, pur mantenendosi variabile.

La situazione

Nelle prossime ore il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di locali precipitazioni soprattutto nelle zone montuose, dove le correnti umide continueranno a favorire addensamenti compatti.

Le previsioni per martedì 17 febbraio 2026

Nel corso della giornata si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Non si escludono deboli e isolate precipitazioni pomeridiane, più probabili nei settori occidentali e meridionali del territorio provinciale.

Le temperature subiranno un lieve calo nelle aree montane, mentre altrove non sono previste variazioni significative.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, generalmente moderati, con possibili rinforzi soprattutto nelle zone dell’Alta Irpinia.

In sintesi, la giornata di Carnevale sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili: momenti di cielo coperto potranno alternarsi a brevi aperture, con fenomeni sporadici e localizzati.