Carlo Calenda attacca: “Fico non è adatto a guidare la Campania”

Carlo Calenda, leader di Azione, interviene a margine di un incontro con gli studenti dell’Università Parthenope e commenta senza mezzi termini l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Secondo Calenda, l’ex presidente della Camera non sarebbe la figura più indicata per gestire un territorio così articolato.

“Ritengo che Fico sarà un cattivo governatore della Campania, anche se è giusto concedergli il beneficio del dubbio”, ha dichiarato il segretario di Azione. La sua critica si concentra soprattutto sulla mancanza di esperienza amministrativa dell’esponente del M5S e sulla fragilità politica della coalizione che lo sostiene, descritta come un insieme di forze “reciprocamente ostili”.

Calenda sottolinea che governare in un contesto tanto eterogeneo sarà estremamente complesso. “Gli elettori hanno comunque fatto la loro scelta, seppur con una partecipazione molto bassa. Vedremo quali risultati arriveranno”, ha aggiunto.

Alla domanda su cosa chiederebbe al nuovo presidente, il leader di Azione ha risposto con ironia ma anche con fermezza: “Gli chiederei semplicemente di lavorare. È la prima volta che assume un incarico di questo tipo e mi sembra già una prova impegnativa”.