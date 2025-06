Capriglia Irpina, giardinetti comunali chiusi per disinfestazione: allarme zecche segnalato dai cittadini

Il Comune di Capriglia Irpina ha disposto con ordinanza sindacale n. 09/2025 la chiusura temporanea dei giardinetti comunali, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza di zecche nelle aree verdi pubbliche, frequentate quotidianamente da famiglie e bambini.

La misura, firmata dal sindaco in data 12 giugno 2025, prevede la chiusura dalle ore 14:00 del 12 giugno fino alle ore 24:00 del 16 giugno, per consentire un intervento urgente di disinfestazione esteso anche alle aree circostanti. La decisione è stata assunta in via precauzionale, considerato il potenziale rischio sanitario e l’elevata frequentazione dei giardinetti, soprattutto da parte dei più piccoli grazie alla presenza delle giostrine.

L’ordinanza, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000, è stata immediatamente trasmessa agli uffici tecnici e di vigilanza, incaricati dell’esecuzione e del controllo. La Polizia Municipale ha provveduto alla diffusione del provvedimento tramite l’Albo Pretorio online, il sito istituzionale dell’ente e affissione nei luoghi pubblici. Informati anche la Prefettura di Avellino e il Comando Stazione Carabinieri di Montefredane.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a rispettare il divieto temporaneo di accesso per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza dell’area una volta riaperta. Per eventuali opposizioni, è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Un’azione tempestiva per tutelare la salute pubblica e mantenere sicuri gli spazi verdi del territorio.