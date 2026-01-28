Previsioni meteo per oggi, giovedì 29 gennaio 2026

Durante la notte e la mattinata il cielo si presenterà coperto, con precipitazioni diffuse su gran parte della provincia. Con il progressivo calo delle temperature, al mattino la pioggia potrà trasformarsi in neve alle quote più elevate, a partire dai 1200–1300 metri, interessando in particolare le aree montuose.
Nel corso della giornata si assisterà a un lieve miglioramento, con condizioni di tempo variabile. Non si escludono, tuttavia, fenomeni isolati, soprattutto in prossimità dei rilievi interni.
Temperature: in generale diminuzione, con un clima più freddo e pungente.
Venti: inizialmente meridionali moderati, con locali rinforzi, in graduale rotazione antioraria fino a disporsi dai quadranti occidentali.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone interne e montane, dove pioggia, vento e possibili nevicate potrebbero causare disagi alla circolazione.
Binews continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, fornendo aggiornamenti costanti per garantire un’informazione puntuale e sempre al servizio dei cittadini.