SANT’SANT’Oggi. Giovedì 29 gennaio la chiesa celebra san Gelasio II, san Valerio di Saragozza, san Costanzo di Perugia, sant’Aquilino di Milano, …OGGI 29 GENNAIO BINEWS

Oggi 29 gennaio la chiesa celebra san Gelasio II (al secolo Giovanni Caetano), 161º papa della Chiesa cattolica; nacque tra il 1060 e il 1064 a Gaeta, appartenente a una nobile famiglia. Morto il padre Giovanni viene affidato alla madre e allo zio, che si occupò della sua educazione insegnandogli a leggere e a scrivere e accostandolo alle prime opere letterarie, fu destinato alla vita clericale. Negli anni dell’infanzia entrò come puer oblatus nel monastero benedettino di Montecassino, retto dall’abate Desiderio (futuro papa Vittore III). Nell’abbazia benedettina ricevette gli ordini minori e il suddiaconato. La sua formazione culturale e l’attività svolta

presso il grande scriptorium benedettino predestinarono Giovanni alla successiva carriera ecclesiastica nella corrente del Papato riformatore. Dal maggio 1098 al 1099 Giovanni fu introdotto nella Cancelleria pontificia già da Vittore III, l’abate Desiderio di Montecassino. Dopo la morte di Vittore III, fu creato, da papa Urbano II, cancelliere della Chiesa di Roma. Il successore di Urbano II, Pasquale II, confermò Giovanni a capo della Cancelleria e trovò in lui un leale consigliere. Morto Pasquale II, il 24 gennaio 1118, gli elettori del papa si riunirono nella chiesa di Santa Maria in Pallara presso il Palatino, e all’unanimità elessero il cancelliere pontificio, il quale da Montecassino, dove si trovava al momento della morte di Pasquale, era stato portato a Roma. Giovanni assunse il nome di Gelasio II, esprimendo in tal modo la volontà di tutelare, nel conflitto tra potere spirituale e temporale. Il nome Gelasio indicava l’intenzione del neoeletto di continuare gli sforzi dei suoi predecessori per la riforma della Chiesa e di volersi ricollegare idealmente alla Chiesa delle origini, incarnata da Gelasio I. La famiglia Frangipane osteggiò l’elezione. Era favorevole alle tesi dell’imperatore Enrico V di Franconia, che intendeva porre sotto il proprio controllo le gerarchie ecclesiastiche. Poco dopo l’elezione i filo-imperiali guidati da Cencio Frangipane, riuscirono a entrare nel monastero e presero Gelasio e lo trascinarono fuori con la forza. Lo percossero a sangue e lo fecero prigioniero. Dopo aver fatto arrestare Gelasio, Cencio Frangipane lo fece rinchiudere in catene dentro una sua torre, da dove il pontefice venne subito liberato grazie ad una rivolta popolare dei romani. Gelasio, uomo mite, perdonò il suo carceriere, e a Roma si festeggiò l’avvenimento. Enrico V, chiamato in Roma dai Frangipane, partì immediatamente e vi giunse il 2 marzo 1118. Non riuscendo a ottenere dal Pontefice né la conferma dei privilegi concessigli dal predecessore Pasquale II nel 1111, né l’incoronazione in San Pietro, cacciò Gelasio, e, dichiarando nulla la sua elezione, insediò al suo posto Burdino, arcivescovo di Braga, come antipapa col nome di Gregorio VIII. Gelasio riuscì a sfuggire alle truppe tedesche trovando rifugio nel Castello di Ardea. Poi si diresse prima a Terracina e poi a Gaeta, qui Gelasio scomunicò Enrico V e l’antipapa, e, sotto protezione dei Normanni, fu in grado di ritornare a Roma. La persecuzione di Enrico V nei confronti di Gelasio non aveva sosta, per cui il 2 settembre 1118 il pontefice decise di partire per la Francia, dove sapeva di poter ricevere protezione. Arrivò a Marsiglia in ottobre. Gelasio II stava progettando di tenere un nuovo Concilio ecumenico in marzo per appianare la controversia sulle investiture, quando si ammalò gravemente mentre era ospite nel monastero dell’Abbazia di Cluny. Morì il 29 gennaio 1119 per una pleurite.