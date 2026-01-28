Napoli fuori dall’Europa: il Chelsea passa 3-2 al Maradona e chiude la corsa Champions

La Champions League del Napoli si ferma al Maradona, al termine di una notte intensa, piena di svolte e di rimpianti. Contro il Chelsea arriva una sconfitta per 3-2 che pesa come una sentenza: gli azzurri sono eliminati e non accedono alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea.

Una partita che sembrava poter prendere una direzione diversa, ribaltata più volte, ma che alla fine ha premiato la maggiore lucidità degli inglesi nei momenti decisivi. Dopo Inter, Juventus e Atalanta, il Napoli resta l’unica italiana esclusa dal prosieguo del torneo.

RIGORE, REAZIONE E ILLUSIONE

L’avvio è complicato per i padroni di casa. Un fallo di mano di Juan Jesus regala al Chelsea il rigore del vantaggio, trasformato da Enzo Fernandez. Il Napoli incassa, ma non si spegne. La squadra di Conte resta compatta, prende campo e costruisce una rimonta di carattere.

Il pareggio arriva al 33’: Vergara inventa una giocata di qualità, salta Fofana e batte Sanchez con freddezza. Il Maradona si accende e dieci minuti dopo esplode ancora, quando Hojlund, servito da un ispirato Olivera, completa il sorpasso firmando il 2-1 prima dell’intervallo.

LA SVOLTA NELLA RIPRESA

Nel secondo tempo il Chelsea cambia marcia. Rosenior mette mano alla panchina e inserisce Palmer, mossa che si rivelerà decisiva. Al 60’ l’inglese disegna l’assist per Joao Pedro, che trova il pareggio con una conclusione di grande qualità.

Il Napoli accusa il colpo e perde compattezza. Pochi minuti dopo arriva anche il colpo del ko, ancora sull’asse Palmer–Joao Pedro, che firma il 3-2 e gela lo stadio. Gli azzurri provano a reagire, ma le energie calano e il Chelsea gestisce fino al fischio finale.

UN’USCITA AMARA

Resta la delusione per una partita che il Napoli aveva saputo rimettere in piedi con orgoglio, ma anche la consapevolezza di non essere riuscito a reggere l’urto nei momenti chiave. L’Europa finisce qui, lasciando spazio a riflessioni inevitabili sul percorso continentale.

TABELLINO

NAPOLI – CHELSEA 2-3

Marcatori:

19’ rig. Enzo Fernandez (C), 33’ Vergara (N), 43’ Hojlund (N), 61’ Joao Pedro (C)

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus (67’ Gutierrez), Buongiorno;

Spinazzola (82’ Beukema), Lobotka, McTominay, Olivera;

Vergara, Elmas (82’ Lukaku);

Hojlund.

Allenatore: Conte.

CHELSEA (4-2-3-1):

Sanchez; Malo Gusto (59’ Chalobah), James, Fofana, Cucurella;

Santos (59’ Gittens, 90’ Badiashile), Caicedo;

Estevao (74’ Garnacho), Fernandez, Pedro Neto (46’ Palmer);

Joao Pedro.

Allenatore: Rosenior.

Arbitro: Turpin

Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N), Fofana (C)

Espulsi: —