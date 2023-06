Prevenzione con Amos Partenio, a Cicciano l’ultima tappa di primavera

Continuano le domeniche di prevenzione in rosa con Amos Partenio. L’ultima tappa di primavera è stata nel comune di Cicciano (NA), dove i locali dell’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli” hanno ospitato gli ambulatori delle visite gratuite. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Laboratorio Civico di Cicciano e patrocinata dal comune di Cicciano.

Ad effettuare le visite gratuite gli specialisti che supportano l’associazione sul territorio irpino e fuori provincia, per sensibilizzare all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Tra questi, il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor G. Valentino De Luca, il nefrologo dottor Giovanni Cibelli e l’audioprotesista dottor Francesco Topo.

L’Amos Partenio desidera ringraziare come sempre i medici per la disponibilità e il loro operato, l’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli” per l’ospitalità, l’associazione Laboratorio Civico di Cicciano e il comune di Cicciano, in particolare il sindaco Prof. Giuseppe Caccavale, per la disponibilità e la collaborazione. Un grazie speciale a tutte le persone che si sono sottoposte ai controlli, credendo nel forte valore della prevenzione che può salvare la vita.

Proseguono, intanto, i preparativi per la Nona edizione della Camminata Rosa che si terrà il prossimo 17 settembre. Anche domenica scorsa sono stati, infatti, donati i kit per partecipare all’evento firmato The Power of Pink. La prevenzione non va in vacanza: per i prossimi appuntamenti è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amdos Campania e Amos Partenio.