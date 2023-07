Presentazione Estate arianese 2023: “Una boccata d’Ariano”

L’assessorato alla Cultura, Turismo, Eventi e Promozione del territorio convoca una conferenza stampa per presentare ai giornalisti e alle testate espressioni delle redazioni giornalistiche della Campania, il programma delle manifestazioni e delle attività che animeranno l’estate 2023.

Con una ricca offerta di appuntamenti che avranno inizio il 28 luglio, l’assessora Maria Elena De Gruttola affiancata dal sindaco Enrico Franza, illustra obiettivi e novità della proposta culturale e di intrattenimento dell’estate arianese 2023.

Un’offerta culturale di qualità che mira a farsi spazio nel contesto territoriale, per rispondere in maniera trasversale alle esigenze di intrattenimento di tutte le fasce d’età, e che si spalma su tutto il territorio cittadino. La “boccata d’Ariano” che sarà presentata dall’assessorato di riferimento, in collaborazione con le associazioni attive in città vuole proporre una valida offerta di attività ricreative e culturali che possano costruire un’attrattiva unica nel suo genere, in cui cittadini, turisti e viaggiatori possano acclimatarsi per trovare l’ambìto ricreo e un insolito arricchimento. “Insieme” e “per tutti” è la cifra che connota il programma, che nell’edizione 2023, mira a valorizzare il potenziale inespresso delle culture, degli angoli del centro storico, e del patrimonio immateriale di saperi che connotano la cifra di Ariano.

Si presenta un cartellone espressione di cultura, cinema, tradizione, musica e sport.

Gli amministratori e l’agenzia di comunicazione Yolo Plus con il direttore generale Bruno Sperandeo e il direttore creativo Gerardo Dello Iacovo sono lieti di invitarvi alla conferenza stampa, per illustrare tutti i dettagli degli eventi.