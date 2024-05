Calcio, Avellino-Vicenza. Da Avella a Bisaccia punti vendita in Irpinia, si parte oggi

Partirà questo pomeriggio, domenica 26 maggio 2024, alle ore 16:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Vicenza che verrà disputato martedì 28 maggio 2024 alle ore 21:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per l’andata delle semifinali playoff di Serie C Now.

Costi dei biglietti

Curva Sud:

• Adulti: 14 euro

• Ridotto: 12 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 22 euro

• Ridotto: 18 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 30 euro

• Ridotto: 24 euro

I biglietti ridotti sono riservati a: Over 65 (nati prima del 25/05/1959), Donne, Under 14 (nati a partire dal 25/05/2010).

Fase di Prelazione

La prelazione può essere effettuata esclusivamente dagli abbonati U.S. Avellino al campionato 2023/2024.

Per poter acquistare il biglietto in prelazione è necessario recarsi, esibendo l’abbonamento e il documento di identità, presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi o presso uno dei seguenti punti vendita del circuito Go2 autorizzati:

AVELLINO:

Tabaccheria F.lli Cipolletta, via Pianodardine 59

Intralot, via Tagliamento 309

AVELLA: Bar Tabacchi Ercolino, via Nazionale delle Puglie 25

BISACCIA: Bar Tabacchi Trivelli, via XXIII Luglio 123

LIONI: Cartoleria Ferretti, via Ronca 68

MIRABELLA ECLANO: Raffael Cafè [ex Ds Service], via Sant’Angelo 128

MONTESARCHIO: Bar Lama, via Vitulanese 19

MONTORO: Bar Nettuno, via Flavita presso Parco del Sole

SAN MARTINO VALLE CAUDINA: Tabaccheria “L’Obelisco”, Corso V.Emanuele 15-19

SERINO: PLANETWIN365, via Terminio 3

SOLOFRA: Tabacchi Romano, via Roma 1

Non è possibile rilasciare biglietti a nome di persone diverse dagli intestatari dell’abbonamento anche se questi ultimi sono impossibilitati a partecipare all’evento.

Gli abbonati, esercitando la prelazione, avranno diritto al biglietto ma non sarà garantito lo stesso posto nei settori numerati.

Vendita Libera

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombarsi resterà chiusa nella fase di vendita libera che partirà dalle ore 15 di lunedì 27 maggio esclusivamente online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2.

Orari della biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi

La biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi sarà aperta soltanto per la fase di prelazione osservando i seguenti orari:

Domenica 26 Maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Lunedì 27 Maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:00;