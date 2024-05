SPERONE. Sit-in di protesta per Raffaele Casale il 9 luglio davanti al Tribunale di Trani

In vista dell’udienza del prossimo 9 luglio presso il tribunale di Trani, durante la quale si deciderà sull’archiviazione del procedimento penale relativo alla morte del giovane chef Raffaele Casale, deceduto sette anni fa in un incidente con la moto, la famiglia dello chef ha organizzato un sit-in di protesta pacifico per dire no alla chiusura delle indagin. Ad oggi, il caso rimane senza colpevoli e le indagini potrebbero chiudersi definitivamente senza esito.

Il sit-in si terrà dinanzi al tribunale di Trani nel giorno fissato per la decisione in camera di consiglio. La famiglia Casale ha previsto la partenza di pullman da Sperone per tutti coloro che desiderano partecipare alla manifestazione. Le spese per il trasporto saranno coperte dalla famiglia.

Per ulteriori informazioni e per aderire al sit-in, è possibile contattare Felice Casale al numero 347018079.