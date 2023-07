In questo giorno di festa in onore di Sant’Anna, il comitato Festa famiglia Egidio Napolitano di Avella augura a tutte le mamme, nonne e tutte coloro che si chiamano Anna tanti auguri di uno splendido onomastico. In questo giorno particolare vogliamo ricordare i fondatori della festa di Sant’Anna in Avella il caro Egidio Napolitano e sua moglie Gaetanina Napolitano venuta a mancare poche settimane fa e alla loro devozione per la Santa.

Comitato festa sant’Anna AVELLA