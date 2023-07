Stazione di Napoli Garibaldi: borseggia un viaggiatore. Arrestato dalla Polizia di Stato un 23enne di origine marocchina per furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato il 23enne, irregolare sul territorio sul territorio nazionale.

Nello specifico, i poliziotti, all’interno della stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi dove vi è un notevole afflusso di turisti e viaggiatori, hanno notato personale di FS Security S.p.a. che aveva fermato, con non poche difficoltà, un giovane che poco prima, approfittando della distrazione di un turista, gli aveva sottratto la valigia per poi dirigersi frettolosamente in direzione di corso Arnaldo Lucci.

Pertanto, gli operatori lo hanno bloccato trovandolo in possesso della refurtiva di seguito restituita al proprietario.