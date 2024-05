Padel: serie D femminile, le donne del Pala Padel di Nola conquistano la C

La scorsa domenica la squadra femminile del Pala Padel di Nola si è aggiudicata la vittoria nell’ultima partita del Campionato Regionale FITP di serie D, battendo in trasferta il Jop Sporting Center di Agnano (2-1).

L’ottimo risultato, un vero e proprio exploit nel circuito padelistico campano, proietta il neonato team direttamente in C, assieme alle più rodate formazioni del Pianeta Verde di Pozzuoli e del Padel Club di Salerno.

La squadra nolana, seguita da Salvatore Lauri e sponsorizzata da EnnetìSport, si compone di una rosa di cinque giocatrici: Naiade Chiumeo, Giovanna Nacar, Antonella Russo, Nunzia Tuccillo e Paola Verdosci.

Provenienti tutte da altre discipline, le atlete si sono recentemente appassionate al padel, lo sport senza limiti di età, che unisce giovani e adulti, uomini e donne, agonisti e amatori, e che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo, attestandosi come un’importante realtà anche nel Vesuviano.