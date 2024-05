Forino (Av): Il Partito Socialista regionale si riunisce a Forino per la candidatura alle europee del Dott. Enzo Maraio. L’ appuntamento è per mercoledì 29 Maggio alle ore 20.00

Mercoledì 29 Maggio alle ore 20.00 il Partito Socialista regionale si riunirà presso la sede del Comune di Forino per lanciare la candidatura alle elezioni europee del Dottor Enzo Maraio Segretario del PSI nazionale e capolista nella circoscrizione centro sud per Stati Uniti d’Europa che raccoglie le sigle di Italia anche di Viva Più Europa.

All’incontro aperto a tutta la popolazione, saranno presenti il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe, il Presidente del PSI Irpino Edmondo Marra, il Sindaco di Marzano di Nola Dott Franco Addeo, il dott. Angelo Lanzetta, nonché il dott. Michele De Mattia ex Consigliere Provinciale del Psi. Il tutto sarà moderato dal Dirigente Regionale del PSI Sabino Carpentieri. Dunque appuntamento per mercoledì 29 Maggio per questa importante vetrina politica in vista delle prossime elezioni europee. Daniele Biondi